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Büyükşehir’den Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Beypazarı’nın su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmış olan Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin eksik imalatlarının tamamlanarak işletmeye alınması için ihaleye çıktı.
Büyükşehir’den Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi ihalesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Beypazarı’nın su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmış olan Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin eksik imalatlarının tamamlanarak işletmeye alınması için ihaleye çıktı. 

İhaleyi ASKİ yapıyor. 

İhale ve teklif açma tarihi 21.12.2021 olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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