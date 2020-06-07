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Büyükşehir’den çiçek gibi kitap

Büyükşehir Belediyesi; bahçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için daha önce online olarak “Pratik Bahçıvanlık Rehberi” hazırlayan Büyükşehir, şimdi de “İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı” adlı yeni bir kitap hazırladı. 
Büyükşehir’den çiçek gibi kitap

Başkent’te yerli bitki üretimini teşvik ederek yerli üreticilerin artması için yeni projelere destek vereceklerini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre ve Peyzaj Akademisi tarafından elektronik ortamda hazırlanan kitabın önsözünde şu mesajları verdi:

“İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Çevre ve Peyzaj Akademisi sadece Başkentlilere değil, yeşile ve doğaya, bitkiye ve peyzaja ilgi duyan, yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen herkese ilham kaynağı olmaktadır. İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajından yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın kendi yaşam alanlarında yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız.” 

“VATANDAŞLARIMIZI SÜRPRİZLER BEKLİYOR”

Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan ve “https://www.ankara.bel.tr/cevrevepeyzajakademisi” adresi üzerinden ulaşılan kitapla evlerinde bitki ve çiçek yetiştiren vatandaşlara güzel sürprizler hazırladıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu açıklamalarda bulundu:
“Buradaki amacımız vatandaşlarımızın balkonlarında, teraslarında ya da iç mekanlarında neler yapabilirler, buraları nasıl keyifli hale getirebilirler bunları kapsıyor. Vatandaşlarımızı bazı sürprizler de bekliyor. Özellikle çok yaygın olmayan baharatlı bitkilerle ilgili, ıtri, tıbbi bitkilerle ilgili özel ve güzel bilgiler de yer alıyor. Bu işi hali hazırda bilen vatandaşlar için bile ilave katkı verecek ve yeni ufuklar açacak bilgiler var. Bu kitabımızın koronavirüs salgını süreci içerisinde evde kalan vatandaşların bulundukları ortamları daha da güzelleştirmelerine ciddi bir katkı vereceğine inanıyorum.”

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BAHARATLI BİTKİLERDEN KONUT PEYZAJINA PÜF NOKTALARI

Dünyanın her noktasından ulaşılabilecek kitapta;
-Konut Peyzajı Tasarım İlkeleri,
-Bahçe Çiçekleri,
-Yazlık Bahçe Çiçekleri,
-Kışlık Bahçe Çiçekleri, 
-Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu Çiçekler,
-Çok Yıllık Çiçekler,
-Bahçe Çiçekleri Yetiştiriciliği Ve Bakımları Hakkında Genel Bilgiler,
-Baharat Bahçesi ve Bitkileri
başlıklı konular hakkında önemli püf noktaları yer alıyor. 

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