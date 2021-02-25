Büyükşehir'den elektrikli otobüs devrimi

Dizel bir araca göre 5’te bir yakıt tasarrufu sağlayan aracın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Yavaş, belediyedeki 400 eski aracı elektrikliye dönüştüreceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Belka A.Ş. kullanım süresi dolmuş eski bir dizel otobüsü yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürdü. Sıfırdan üretim maliyetinin 3'te 1'i maliyete yapılan otobüs aynı segment dizel araca göre 5'te 1 yakıt tasarrufu sağlıyor. Tek şarjda 400 kilometreye kadar yol gidebilen tamamen belediyenin imkanlarıyla dönüştürülen elektrikli otobüs Başkent yollarına çıktı.

400 ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ BEKLİYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş, dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsünü basın mensuplarına tanıttı. Büyükşehir Belediyesi önünde dün yapılan tanıtım toplantısında konuşan Başkan Yavaş, otobüsle ilgili şu bilgileri verdi: “Eski dizel bir otobüsün elektrikli araca dönüşümünü sağladık. Şu anda sadece bizim belediyemizde eski model olup bu şekilde dönüştürülecek 400 tane otobüs var. Bu hem hava hem de yapı kirliliği açısından Ankara için son derece mahsurlu. Çünkü Ankara’mızda çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı maalesef hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı”

BAKANLIĞIN ONAYI İLE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

“Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile de görüştüm. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat ederek, orada onayı aldıktan sonra seri üretmenin çaresine bakacağız. Ankara’nın sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri göreceğiz. Kendi teknolojimizle bunun yapılabileceğini göstermiş olduk. Ayrıca yurtdışından gelen parçaların da ülkemizde üretilmesi çalışmalarımız da devam edecek.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-