  • BIST 1.531
  • Altın 410,300
  • Dolar 7,4248
  • Euro 8,9666
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Büyükşehir'den esnafa işgalci desteği

Büyükşehir Belediyesi, pandemi süresince yiyecek ve içecek sektöründeki esnaftan işgal harcı almayacak.
Büyükşehir'den esnafa işgalci desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı rahatlatacak yeni bir desteği daha sosyal medya hesaplarından açıkladı. Başkan Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren esnaftan işgal harcı almayacaklarını söyledi.

yns_9324.jpg

TALEP EDEN İŞLETMELER ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLECEK
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iştiraklerinden BelPlas, koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Kasım 2020’de kısmi olarak kapatılan restoran, kafe, fırın ve lokantaların yeniden açılmasıyla dezenfeksiyon uygulaması için harekete geçti. 

Temizlik ve dezenfekte desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli esnaf, Büyükşehir Belediyesine ait “forms.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak ücretsiz hijyen desteği başvurusunda bulunabilecek. 

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİJYENİN ÖNEMİ    
Restoran, kafe, fırın ve lokantalara yönelik hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa destek verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
“Kontrollü normalleşme süreci kapsamında lokanta, kafe, restoran ve diğer işletmelerimizin belirlenen zaman ve kapasite ile yeniden açılmalarından dolayı çok mutluyuz. ‘forms.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapan esnafımızın iş yerlerini dezenfekte etmek için talimat aldık. Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

yns_9457.jpg

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN, İÇİNİ RAHATLATAN HİZMET 
COVID-19 salgınının yayılımını önlemek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnafa hijyen desteği sağlayarak iş yerlerini hem çalışanlar için hem de müşteriler için daha steril hale getiriyor.

Kademeli normalleşme süreci ile yeniden hizmet verecekleri için mutlu olduklarını belirten Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, “3 aylık aranın ardından tekrar açıldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bütün üyelerimize kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduk. İş yerlerimizi ücretsiz dezenfekte ettiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

Pandemi döneminde gerek maddi gerekse manevi olarak esnafa destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden lokanta esnafı ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyetleri şu sözlerle dile getirdi: 
-Ferhat Karataş (işletme sahibi): “Normalleşme sürecinin başlayacağını duydum ve iş yerimin dezenfekte edilmesi için Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu ilana başvurdum. Kısa sürede olumlu cevap verdiler ve dezenfekte ettiler. Katkılarından dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”
-Haydar Aydemir (işletme sahibi): “Yeniden hizmet vermeye başlayacağımız için çok mutluyuz. İş yerimizi dezenfekte ettiren Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ESNAFA YENİ BİR DESTEK DAHA: İŞGAL HARCI PANDEMİ SÜRESİNCE ALINMAYACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da kısıtlı ölçülerde faaliyet sürdüren yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı ekonomik yönden rahatlatacak yeni bir destek için harekete geçti.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında işgal harcı alan belediyenin pandemi nedeniyle bu harcı almayacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “Aylardır işletmelerini açamayan esnafımızın yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren yiyecek/içecek sektöründeki esnafımızdan süreç bitene dek işgal harcı almıyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den esnafa işgalci desteği04 Mart 2021 Perşembe 00:21
  • Dev Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor04 Mart 2021 Perşembe 00:20
  • Sağlıklaştırma sona yaklaştı03 Mart 2021 Çarşamba 04:20
  • Minikler okula "Merhaba" dedi03 Mart 2021 Çarşamba 03:26
  • Nohut tohumu dağıtımına ilk olarak Ayaş'ta başladı03 Mart 2021 Çarşamba 02:21
  • Tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu03 Mart 2021 Çarşamba 01:24
  • Şahap Gürler Pazaryeri’nde sona yaklaşılıyor03 Mart 2021 Çarşamba 00:28
  • Yenimahalle’de kütüphaneler açıldı03 Mart 2021 Çarşamba 00:27
  • Başkan Yıldız esnaf ziyaretlerini sürdürüyor03 Mart 2021 Çarşamba 00:25
  • 950 ton çöp toplanıyor03 Mart 2021 Çarşamba 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti