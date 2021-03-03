Büyükşehir'den esnafa işgalci desteği

Büyükşehir Belediyesi, pandemi süresince yiyecek ve içecek sektöründeki esnaftan işgal harcı almayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı rahatlatacak yeni bir desteği daha sosyal medya hesaplarından açıkladı. Başkan Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren esnaftan işgal harcı almayacaklarını söyledi.

TALEP EDEN İŞLETMELER ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iştiraklerinden BelPlas, koronavirüs önlemleri kapsamında 11 Kasım 2020’de kısmi olarak kapatılan restoran, kafe, fırın ve lokantaların yeniden açılmasıyla dezenfeksiyon uygulaması için harekete geçti.

Temizlik ve dezenfekte desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli esnaf, Büyükşehir Belediyesine ait “forms.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak ücretsiz hijyen desteği başvurusunda bulunabilecek.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİJYENİN ÖNEMİ

Restoran, kafe, fırın ve lokantalara yönelik hijyen çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfekte işlemi için başvuru yapan her esnafa destek verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Kontrollü normalleşme süreci kapsamında lokanta, kafe, restoran ve diğer işletmelerimizin belirlenen zaman ve kapasite ile yeniden açılmalarından dolayı çok mutluyuz. ‘forms.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapan esnafımızın iş yerlerini dezenfekte etmek için talimat aldık. Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN, İÇİNİ RAHATLATAN HİZMET

COVID-19 salgınının yayılımını önlemek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnafa hijyen desteği sağlayarak iş yerlerini hem çalışanlar için hem de müşteriler için daha steril hale getiriyor.

Kademeli normalleşme süreci ile yeniden hizmet verecekleri için mutlu olduklarını belirten Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, “3 aylık aranın ardından tekrar açıldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bütün üyelerimize kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduk. İş yerlerimizi ücretsiz dezenfekte ettiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

Pandemi döneminde gerek maddi gerekse manevi olarak esnafa destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden lokanta esnafı ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyetleri şu sözlerle dile getirdi:

-Ferhat Karataş (işletme sahibi): “Normalleşme sürecinin başlayacağını duydum ve iş yerimin dezenfekte edilmesi için Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu ilana başvurdum. Kısa sürede olumlu cevap verdiler ve dezenfekte ettiler. Katkılarından dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Haydar Aydemir (işletme sahibi): “Yeniden hizmet vermeye başlayacağımız için çok mutluyuz. İş yerimizi dezenfekte ettiren Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ESNAFA YENİ BİR DESTEK DAHA: İŞGAL HARCI PANDEMİ SÜRESİNCE ALINMAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan ya da kısıtlı ölçülerde faaliyet sürdüren yiyecek ve içecek sektöründeki esnafı ekonomik yönden rahatlatacak yeni bir destek için harekete geçti.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında işgal harcı alan belediyenin pandemi nedeniyle bu harcı almayacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “Aylardır işletmelerini açamayan esnafımızın yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerini kısıtlı olarak sürdüren yiyecek/içecek sektöründeki esnafımızdan süreç bitene dek işgal harcı almıyoruz” dedi.