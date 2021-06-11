Büyükşehir'den esnafa yeni destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek grubu çalışanları ile esnafa olan desteğini sürdürüyor.

Pandemi sürecinde örnek toplumsal dayanışma projelerini hayata geçirerek vatandaşlar ile zor günler geçiren sektör çalışanları ve esnafın yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çeşitli meslek gruplarına ve esnafa yönelik sürdürdüğü destekleri çeşitlendirmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan lokanta ve kafe esnafına destek olmak için harekete geçen Yavaş, ekonomik sorunlar yaşayan lokanta ve kafe işletmecileri için “Lezzet Ankara” adıyla komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını hayata geçireceklerini açıkladı.

“LEZZET ANKARA’DAN BEREKET ANKARALILARDAN”

Her platformda “yakınınızda değil yanınızdayız” diyerek geçtiğimiz aylarda lokanta ve kafelerin listesini paylaşan ve Ankaralıları bu işletmelere destek olmak için sipariş vermeye davet eden Yavaş şimdi de lokanta ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet Ankara’ portalına kaydolmaya davet etti.

Sosyal medya hesapları üzerinden “Lezzet Ankara’dan Bereket Ankaralılardan” çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

YÜZDE 0 KOMİSYON İLE BAŞKENTLİ ESNAFA EKONOMİK DESTEK

Başkan Yavaş lokanta, kafe ve restoranların portala üye olmak için nasıl kayıt yaptıracaklarını gösteren iş yeri kaydı ve kayıt kılavuzuna ilişkin linkleri de paylaştı.

İşletmelerin hiçbir ücret ödemeden yaptıracakları kayıtların ardından Lezzet Ankara’nın aktifleştirilerek Başkentlilerin kullanımına sunulacağını ifade eden Yavaş, ekonomik yönden destek sağlayacak uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini duyurdu.

YEMEK PORTALINA NASIL KAYIT OLUNUR?

İşletmelerini ‘Lezzet Ankara’ya kaydetmek isteyen esnaf, https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur

adresinden kayıt kılavuzuna ulaşırken, https://lezzetankara.com/restorankaydi adresinden ise iş yeri kaydını oluşturabilecek.

İş yeri kaydı için oluşturulan internet sitesindeki formu eksiksiz dolduran, menü ile çalışma gün ve saatlerini kaydeden, hizmet noktalarını bildiren esnaf, yüzde 0 komisyonla bundan sonra vatandaşlardan sipariş alabilecek.