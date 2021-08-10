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Büyükşehir'den Farkındalık Etkinliği

Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, Gençlik Meclisi Çalışma Grubu, Bisiklet Meclisi ve EGO Spor; orman yangınlarının önüne geçmek ve ormanlara sahip çıkmak için Beypazarı Kent Ormanı’nda çevre temizliği etkinliği düzenledi.
Büyükşehir'den Farkındalık Etkinliği

Ormanlık alanda 60 poşet atık çöp topladıklarını ve tüm paydaşlarla tek yürek olduklarını ifade eden Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Sözcüsü Kadir İspirli, şöyle konuştu: 
“Ormanlarımız kül olmasın ve gelecek nesillere kalabilsin diye bu temizliği yaptık. Halkımızdan ricamız ormanlarımıza cam ve plastik şişeler bırakmasınlar, çünkü bunlar ormanlarımızın kül olmasına sebep oluyor. Ormanları kirletmememiz gerektiğini de unutmamız gerekiyor.”

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 Beypazarı’nda orman temizlik etkinliğine katılan Spor Çalışma Grubu Sözcüsü Sinan Çetin ise düşüncelerini, “Biz bu etkinliği ormanlarımızı korumak ve yangınları engellemek amacıyla düzenliyoruz. Ankara’daki orman yangınlarını engellemek amaçlı orman nöbetlerini başlattık ve bununla ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı’nda eğitim aldık’’ sözleriyle paylaştı. 

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MOTOSİKLET DERNEĞİ’NDEN ETKİNLİĞE DESTEK

Beypazarı’nda gerçekleşen çöp toplama etkinliğine Motosiklet Derneği de destek verdi.
Orman yangınları ile mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ise “Son günlerde çıkan orman yangınları içimizi yaktı ve yakmaya da devam ediyor. Orman yangınlarına bir yenisi daha eklenmesin diye bu etkinliğe çıktık ve sık aralıklarla bu tarz etkinlikler yapmayı düşünüyoruz’’ dedi.

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Geniş çaplı temizlik etkinliğine katılan EGO Spor Kulübü Karate sporcusu Beyzanur Terzi de, ‘‘Doğamızı ve ormanlarımızı korumak için gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine katılmak gerçekten onur verici. Ormanlarımıza ve tarihi güzelliği olan alanlara çöplerin atılmaması gerekiyor. Çevremizi ve doğamızı korumalıyız’’ diye konuştu.
 

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