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Büyükşehir'den görsel şölen 

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü için özel tasarım afişler ve billboardlar hazırladı. 
Büyükşehir'den görsel şölen 

Kenti Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen Büyükşehir Belediyesi, Tuluyhan Uğurlu’nun 50. Yıl Parkı’nda saat 20.00’da verdiği konseri ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı. Konser için hatıra bilet uygulaması yoğun ilgi görürken, EGO’ya ait toplu taşıma araçları 30 Ağustos Pazar günü ücretsiz hizmet verdi. 

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MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK SERGİSİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da “Milli Mücadele ve Atatürk” temalı karma sergiyi  Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere açtı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen karma serginin açılışını yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Bu sergide 75 eser sergileniyor. Bu eserleri başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK eğiticilerimiz ve kursiyerlerimiz hazırladı. Seramik, mozaik, yağlıboya ve kırkyama gibi çeşitli eserleri sergiliyoruz. Pandemi nedeniyle de vatandaşlarımızı sosyal mesafeye uygun şekilde 20 kişilik gruplar halinde alıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramının anlamına ve ruhuna uygun bir sergi hazırladık. Gelemeyen sanatseverler Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden online olarak sergimizi sanal turla da gezilebilecek.”  

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BELMEK’te eğitmen olarak görev yapan Seval Efe ise “Her önemli gün ve haftalarda BELMEK kursiyerleri olarak eserlerimizi sergiliyoruz. Bu güzel ve anlamlı haftada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı temsilen, resim ve seramiklerimizi sergilemek bizi onurlandırdı” derken, BELMEK eğitmenlerinden Berrin Sanaç Çolak da, “Kursiyerlerimiz çok güzel çalışmalar ortaya çıkardı. Pandemi süreci olsa da 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamamıza bu engel değil. Biz ziyaretçilerimiz için gerekli tüm önlemleri aldık. Tüm halkımızı sergimize davet ediyoruz” dedi.

COVID-19 salgını nedeniyle 4 Eylül’e kadar açık olacak sergi Büyükşehir Belediyesinin www.ankara.bel.tr adresi üzerinden sanal turla da gezilebilecek. 

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