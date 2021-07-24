  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Büyükşehir'den Hayvan Dostu Yeni Uygulama:E-Pati

  Ankara Büyükşehir Belediyesinde hayvan dostu projelere bir yenisi daha eklendi.
Büyükşehir'den Hayvan Dostu Yeni Uygulama:E-Pati

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Başkent’te yaşayan her canlı değerlidir” anlayışı ile hayvan dostu uygulamalarını Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.
Sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı şimdi de “E-Pati” projesini hayata geçirdi. 

HAYVAN DOSTU UYGULAMALAR YAYGINLAŞIYOR

Büyükşehir Belediyesinin www.ankara.bel.tr internet sitesine entegre edilen uygulamayla Başkent 153'ü arayarak yaralı sokak hayvanlarını ihbar eden vatandaşlar, bundan sonra tedavi edilme sürecindeki hayvanların durumunu online olarak da takip edebilecek.   
   1 Temmuz'dan itibaren hizmete açılan ve “epati.ankara.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek uygulama sayesinde vatandaşlar, kedi ve köpek de sahiplenebilecek.

CAN DOSTLAR İÇİN MUTLU BİR GELECEK      

   Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan uygulamaya giriş yapıldıktan sonra 7 haneli Başkent 153 koduyla vatandaşların ihbarda bulundukları hayvanlara uygulanan tedavi hakkında online bilgi sahibi olabileceklerini belirterek, e-pati uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:
“İlimiz genelinde trafik kazası başta olmak üzere ortopedik, travmatik veya kanamalı vakalarda sokak canlarımıza Başkent 153 üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda veterinerlik hizmeti vermekteyiz. Bu konuda sağduyulu vatandaşlarımız ve yerel hayvan koruma görevlisi gönüllüler günün belli bir zaman diliminde telefon aracılığıyla bilgi alıyorlardı. Artık 'epati.ankara.bel.tr' adresi üzerinden 7/24 anlık bilgilerini online olarak da ihbar sahiplerimiz görebilecek.”

SOKAK HAYVANLARINA 3 NOKTADAN SAHİPLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi, e-pati uygulamasıyla Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER), Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine imkan sağlayacak. 
18 yaşını doldurmuş olma şartının arandığı hayvanseverler, “e-pati.ankara.bel.tr” adresi üzerinden sahiplenmek istediği kedi veya köpeği seçebilecek. Kimlik fotokopisi ve ikametgah beyanı ile birlikte başvuruda bulanabilecek olan hayvanseverlere sahiplenme tutanağı düzenlenecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da akıllı kurban dönemi21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:25
  • Elektronik atıklar tehlike saçıyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:09
  • Yenimahalle’de hijyenik bayram19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:00
  • Kızılcahamam’a helikopter19 Temmuz 2021 Pazartesi 05:30
  • Kurbanlıklar podyumda boy gösterdi19 Temmuz 2021 Pazartesi 05:00
  • İstinaf Mahkemesi oluyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 04:30
  • Kültürel köprü projesi başladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 04:00
  • Yangın ve boğulmalara karşı uyarı19 Temmuz 2021 Pazartesi 03:30
  • El ilanlarına denetim19 Temmuz 2021 Pazartesi 03:00
  • Altın yumruktan bronz madalya19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti