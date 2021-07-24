Büyükşehir'den Hayvan Dostu Yeni Uygulama:E-Pati

Ankara Büyükşehir Belediyesinde hayvan dostu projelere bir yenisi daha eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Başkent’te yaşayan her canlı değerlidir” anlayışı ile hayvan dostu uygulamalarını Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı şimdi de “E-Pati” projesini hayata geçirdi.

HAYVAN DOSTU UYGULAMALAR YAYGINLAŞIYOR

Büyükşehir Belediyesinin www.ankara.bel.tr internet sitesine entegre edilen uygulamayla Başkent 153'ü arayarak yaralı sokak hayvanlarını ihbar eden vatandaşlar, bundan sonra tedavi edilme sürecindeki hayvanların durumunu online olarak da takip edebilecek.

1 Temmuz'dan itibaren hizmete açılan ve “epati.ankara.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek uygulama sayesinde vatandaşlar, kedi ve köpek de sahiplenebilecek.

CAN DOSTLAR İÇİN MUTLU BİR GELECEK

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan uygulamaya giriş yapıldıktan sonra 7 haneli Başkent 153 koduyla vatandaşların ihbarda bulundukları hayvanlara uygulanan tedavi hakkında online bilgi sahibi olabileceklerini belirterek, e-pati uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

“İlimiz genelinde trafik kazası başta olmak üzere ortopedik, travmatik veya kanamalı vakalarda sokak canlarımıza Başkent 153 üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda veterinerlik hizmeti vermekteyiz. Bu konuda sağduyulu vatandaşlarımız ve yerel hayvan koruma görevlisi gönüllüler günün belli bir zaman diliminde telefon aracılığıyla bilgi alıyorlardı. Artık 'epati.ankara.bel.tr' adresi üzerinden 7/24 anlık bilgilerini online olarak da ihbar sahiplerimiz görebilecek.”

SOKAK HAYVANLARINA 3 NOKTADAN SAHİPLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi, e-pati uygulamasıyla Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER), Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine imkan sağlayacak.

18 yaşını doldurmuş olma şartının arandığı hayvanseverler, “e-pati.ankara.bel.tr” adresi üzerinden sahiplenmek istediği kedi veya köpeği seçebilecek. Kimlik fotokopisi ve ikametgah beyanı ile birlikte başvuruda bulanabilecek olan hayvanseverlere sahiplenme tutanağı düzenlenecek.

