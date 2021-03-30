Büyükşehir'den Keçiören'in trafik sorununa neşter

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Keçiören ilçesinde yer alan ve yıllardır trafik yoğunluğunun yaşandığı Fatih Köprüsü’nde şerit sayısını artırarak yenileme çalışmalarına başlayacak.

2 gidiş-2 geliş olarak hizmet veren Fatih Köprüsü, aşamalı olarak yıkılarak 4 gidiş-4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritten oluşacak.

900 metre uzunluğunda ve 19 açıklığa sahip olması planlanan ve yeniden inşa edilecek Fatih Köprüsü sayesinde hem oluşan yığılmaların önüne geçilecek hem de geçişler daha güvenli hale gelecek.

KÖPRÜNÜN ÖMRÜ UZAYACAK VE KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAK

Yapılan muayene verilerine göre zaman içinde köprüde meydana gelen hasarlar ve yapısal ömrünün azalması nedeniyle Fatih Köprüsü’nü yenileme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla köprünün ömrünü uzatarak daha konforlu sürüş sağlayacak.

Keçiören istikameti başta olmak üzere Samsun-Konya Yolu güzergâhları ile Dışkapı-Kazım Karabekir Caddesi yönünde yapılacak yol düzenlemeleri sayesinde trafik akışı kesintisiz hale getirilecek.

SANATORYUM CADDESİ’NE EK KÖPRÜ

Sanatoryum Caddesi güzergâhından gelen araçların 135 metre uzunluğunda ve 2 şeritli ilave bir köprü ile Fatih Köprüsü’ne geçiş yapmaları sağlanarak bu sayede Basın Caddesi’nden gelen trafik ile oluşan yığılmaların da önüne geçilecek.

Sanatoryum Kavşağında yapılacak düzenleme ile ayrıca çapı 70 metre olan bir dönel kavşak oluşturulacak ve böylece sürücüler daha kolay ulaşım imkanına kavuşacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları kapsamında Keçiören ilçesinin giriş ve çıkış güzergâhındaki trafik yoğunluğunu azaltacak proje için 2021 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.