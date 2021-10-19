Büyükşehir’den Led Aydınlatmalı Engelleri Aşan Park

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine “Meydan Projesi” kapsamında Çankaya Birlik Mahallesi 448. Cadde ile 457. Cadde kesişiminde atıl durumda olan alanı engelli vatandaşların da kullanabileceği bir parka dönüştürdü.

Yaklaşık 5 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen, çocuklar kadar büyüklerin de oynayabileceği Şehit Kıdemli Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven adı verilen parkta; kum kepçesi, oyun tepesi, trambolin, hare salıncak, anne bebek salıncağı, dönen bisiklet, engelsiz tahterevalli, engelsiz salıncak, tekerlekli sandalye salıncağı, kaydırak, amfi ve ledli salıncaklar bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Meydan Projesi” kapsamında Çankaya Birlik Mahallesi’nde yıllardır atıl durumda bulunan bir alanı engelli vatandaşların da kullanabileceği park alanına dönüştürdü.

Yenilikçi oyun grupları ile engelli vatandaşlar düşünülerek de tasarlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Şehit Kıdemli Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven adı verilen park, Başkentlilerin hizmetine açıldı.

YENİ NESİL OYUN ALANLARI BÜYÜKLERE DE HİTAP EDİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Çankaya Birlik Mahallesi, 448. Cadde ile 457. Cadde kesişiminde yer alan 5 dönümlük atıl meydanı; çocuklar kadar büyüklerin ve engelli vatandaşların da kullanabileceği yeni nesil oyun alanları ile donattı.

İçinde kum kepçesi, oyun tepesi, trambolin, hare salıncak, anne bebek salıncağı, dönen bisiklet, engelsiz tahterevalli, engelsiz salıncak, tekerlekli sandalye salıncağı, kaydırak, amfi ve ledli salıncaklar gibi çeşitli oyuncakların yer aldığı parka 7’den 70’e Başkentliler gece-gündüz yoğun ilgi gösteriyor.



ÖZEL AYDINLATMALARIYLA BAŞKENT PARKLARI ŞİMDİ DAHA DA RENKLİ

Ailelerin nefes alabilecekleri, otoparklı, rekreatif özelliklerin ön planda olduğu kaliteli mekanlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, okul ve konutlara yeni nesil oyun alanları kazandırmaya devam ediyor.

Özellikle akşam saatlerinde özel aydınlatmalı (ledli) oyun alanlarının çocukların ilgisini çektiğini belirten ve engelli vatandaşların düşünülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Güven Kaya, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Ben bedensel engelliyim. Uzun zamandır böyle bir parkı Çankaya bölgesinde hiç görmemiştik. Benim çocuğum hep benimle parkta sallanmak istiyordu ama beraber salıncağa binemiyorduk. Bakılınca küçük bir şey gibi görünüyor ama hayalleri gerçek oluyor insanın. Burada çok çeşitli oyuncaklar var ve çoğu engellilere göre yapılmış. Bir engelli olarak düşünülmüş olmak, değer verilmek çok güzel, teşekkür ediyorum.”

Ledli oyuncakları çok beğendiklerini ve çocuklarının sürekli gelmek istediğini söyleyen Marianna Baş ise, “İlk kez geldim. Şimdi çocuklarımla birlikte oynuyoruz. Bu alan boştu, park yaparak değerlendirilmiş ve çok güzel olmuş. Çocuklarım parktan eve gitmek istemiyorlar. Güzel zaman geçiriyoruz. Sevdik burayı” dedi.