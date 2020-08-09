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Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti.
Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması

   Koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne kadar kent genelinde hijyen çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgının Başkent’te yeniden artış göstermesi üzerine teyakkuza geçti. 
   Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayımladığı genelge doğrultusunda hijyen tedbirleri artırılırken, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

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İLÇELERE HİZMET VEREN ÖTA’LARDA DA YOĞUN DEZENFEKSİYON YAPILIYOR
  EGO’ya ait otobüsler, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere Özel Halk Otobüsleri, Dolmuş ve Taksilerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi’nde ilçelere hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA) da dezenfeksiyon işlemi uyguladı.
   Halk sağlığı için BELPLAS ekiplerinin 7/24 sahada çalıştığını ve özel toplu taşıma araçlarına da hijyen desteğini sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana Ankara’da çok yoğun önlemler aldık. Bu günden itibaren ÖTA’lar bizim BELPLAS İlaçlama Merkezi’ne gelerek araçlarını dezenfekte ettirebilecekler. 23 ilçeden 400’ün üzerinde özel toplu taşıma araçları buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

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ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR
   Çamlıca’daki BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi’ne gelerek araçlarını dezenfekte ettiren esnafa yönelik hijyen desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, şöyle konuştu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi salgının başladığı ilk günden bu yana araçlarımızda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken, EGO Genel Müdürlüğü de kullanmamız için bizlere maske temini sağlamaktadır. İlk günden bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

    Hijyen önlemleri nedeniyle vatandaşların güven içinde araçlarına bindiğine dikkat çeken Bülent Özkahraman, “Salgının başladığı günden bu yana araçlarımız Büyükşehir tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu sayede vatandaşlarımız güvenle ve gönül rahatlığı ile araçlarımıza biniyor. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” derken, Erdal Çınar da, “Araçlarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bizlere her konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

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