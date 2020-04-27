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Büyükşehir'den Ramazan’da da iyilik seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasıyla Başkent’te başlattığı iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam ediyor.
Büyükşehir'den Ramazan’da da iyilik seferberliği

Koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı bu yıl “Bir iftar da benden” adlı yeni bir kampanya başlatan Başkan Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı toplumsal dayanışma çağrısına vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi ve alınan iftar paketi sayısı 400 bin’e yaklaştı.

RAMAZAN AYININ RUHUNA UYGUN DAYANIŞMA
    
Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak.
     
BELPA A.Ş. Mutfağında hazırlanan ve vakumlu yemek paketleme cihazında el değmeden hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.
 
İFTAR VE SAHURDA SICAK YEMEK 
    
BELPA A.Ş. Mutfağında steril ortamda pişirilen sıcak yemekler, dağıtım görevlileri aracılığıyla iftar ve sahur saatinden önce ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.
    
Günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin Başkent'in dört bir tarafına özenle götürüldüğünü söyleyen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, şu bilgileri verdi:
“Günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfağımızda üretim aşamasından başlayarak depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırlıyoruz. Gıda hazırlama kriterlerine uyarak üretim yapıp, son teknoloji makinelerle üretilmiş ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplam mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz. Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz.”

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BAŞKAN YAVAŞ’TAN HAYIRSEVER VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR
    
Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.’ye ait www.iftarver.com adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla 15 TL ödenerek iftar paketi satın alınabileceğini duyuran Başkan Yavaş, gösterilen yoğun ilgi üzerine, “Büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu iftarver.com’u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler” dedi.
    
İnternet adresi üzerinden yapılan açıklamada bazı kötü niyetli kişilerin siteye saldırdığı ancak sistem teknik altyapısının dört kat daha güçlendirildiğine dikkat çekildi.
    
Bundan sonra teslim edilen her iftar paketinin üzerinde “bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir” ibaresi yer alacak. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan her iftar ve sahur yemeklerinin teslim edildiği bilgisi de hayırsever vatandaşlara faturasıyla birlikte iletilecek. 


 

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