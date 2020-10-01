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Büyükşehir'den servis araçlarına şeffaf kabin uygulaması

Ankara Servisçiler Odası’nın ardından Ankara Ticaret Odası’na bağlı C plaka servis araçlarına da ücretsiz şeffaf kabin takılıyor.
Büyükşehir'den servis araçlarına şeffaf kabin uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla esnaf ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan ücretsiz şeffaf kabin uygulamasına ilgi giderek artıyor. 

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Kent genelinde hizmet veren taksi, dolmuş ve özel halk otobüslerinde başlatılan şeffaf kabin uygulaması, C plakalı servis araçlarında da ücretsiz olarak uygulanmaya başlandı.

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ÖĞRENCİLER VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KULLANILAN SERVİS ARAÇLARINA ŞEFFAF KABİN
Ankara Servisçiler Odası’nın ardından Ankara Ticaret Odası’na bağlı C plaka servis araçlarına şeffaf kabin takılıyor.

İlk etapta 2 bin 500 servis aracına şeffaf kabin takılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Etlik Eski Garajı’nda kurulan atölyede üretilen kabinlerin talepte bulunan servis araçlarına uygulanacağını söyledi.

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Hem sürücülerin hem de vatandaşların sağlığı için önemli olan uygulamaya ulaşım sektöründe hizmet veren esnafın yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Koç, şu bilgileri verdi:
“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplu taşıma araçlarında sürücü koruyucu kabinleri zorunlu tutması nedeniyle Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın çağrısıyla tüm taksilere, dolmuşlara, Özel Halk Otobüslerine, özel taşıma araçlarına ve EGO otobüslerine bu şeffaf kabinleri yapmıştık. Ankara Servisçiler Odasına bağlı bin 500 aracın montajını tamamlamak üzereyiz. Ankara Ticaret Odası’na bağlı 3 bin araçtan da bin kadar talep aldık. Onların yapımına da başladık. Mansur Yavaş belediyeciliği halkımızın, Ankaralıların koronavirüse karşı korunması için bütün ekibiyle sahada. Öğrencilerimizin güvenle okula gidebilmesi, vatandaşlarımızın güvenle işe gidebilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.”

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ATO’DAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR
Pandemi sürecinde maddi olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Ankara Ticaret Odası 52. Komite Servis Araçları ve Şehir İçi Filo Kiralama Meclis Üyesi Ünsal Akkuş, Başkan Yavaş’ın desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “7- 7,5 aydır servisçi arkadaşlarımız pandemiden en çok zarar gören sektör oldu. Araçlarımıza hem şoför hem öğrenci hem de işe giden vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek bu şeffaf kabinleri uyguladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

Gelen talep doğrultusunda servis araçlarına şeffaf kabin takılmasına yönelik çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

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