Büyükşehirden Siteler'e ray, Mamak'a metro atağı

Gazetecilerle biraraya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak’a 6 duraklı metro yapacaklarını açıklarken, 7 ayrı bölge için de raylı sistem planladıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı içerisindeki belediye kabul salonunda Başkent’teki yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yavaş, metro çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, hazırlık aşamasındaki projelerini anlattı.

‘METRO LAZIM DEĞİL’ DEDİ ÖFKELENDİM

Metro çalışmaları konusunda sözlerine “ODTÜ’den bir profesör bana ulaşımla ilgili sunum yaptı ve ‘Ankara’ya metro lazım değil’ dedi. Bu söze çok öfkelendim” ifadeleriyle başlayan Mansur Yavaş, “Bizim en yoğun kullanılan metromuz Batıkent metrosu. Keçiören’de ise günde 40 bin kişi taşıyoruz; ama bu sayıyı biz 1 saatte taşımamız gerekiyor. Yine Çayyolu aynı şekilde. Alt üst geçitler nedeniyle insanlar kendi aracıyla gitmeyi tercih ediyor” bilgisini verdi.

İŞTE O PROJELER

Yavaş, ardından metro projeleriyle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti: “Mamak’a Dikimevi’nden 6 duraklık metro projesi yaptırıyoruz şu anda. Hat Mamak’a kadar uzatacak şekilde. ODTÜ’de çalışmalarımız var. Bunların yanında ele alacağımız metro önerisi olursa bunu halka soracağız. Neden halka soracağız? Aşağı yukarı 1 milyar dolar tanesi. ‘Şu kadar müşteri var, siz bu kadar borca girip bunu yapmamızı istiyor musunuz, istemiyor musunuz?’ diye soracağız. Şu anda 7 tane de raylı sistem planladık. Birisi Bentderesi’nden başlayıp Kuğulu’ya kadar dönecek bir hat. Bir tanesi de Karapürçek’e giden Siteler’in içerisinde dolanacak raylı sistem projesi. Her hat 300 milyon dolara mal olacak, yani metrodan çok daha ucuza.”

POLATLI’YA SU GELECEK

Polatlı’da yaşanan su sıkıntısına ilişkin soruya ise Başkan Yavaş, “Büyükşehir Meclisi’nde kredi talibimizi reddettiler. Bu hattı yapmak için gerekirse bazı peyzaj projelerinden vazgeçebiliriz. Bu yıl içerisinde boru hatlarının tüm etabının ihalesini hazırlıyorlar. Bir, bir buçuk sene içerisinde Polatlı’ya su gelecek. Göşbaşı’nda da aynı problem var. Hattın bir an önce yenilenmesi gerekiyor, yoksa Gölbaşı bir ay susuz kalacak” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’TAN ANKARAGÜCÜ’NE FUTBOLCU İSTEDİK”

Büyükşehir Başkanı Yavaş, Başkent takımı Ankaragücü’ne destek konusunda da “Ankaragücü’ne desteğimiz artarak devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi beni ziyaret etti, ondan açık açık Ankaragücü için futbolcu istedik. Ali Koç’la da tanışıyoruz, ondan da futbolcu isteyeceğiz” dedi.

ATIL DURMASI HOŞUMUZA GİTMEZ

Mansur Yavaş’a, Melih Gökçek döneminde yapılan ve maliyeti hep tartışılan, son olarak da fatura borcundan dolayı elektriğinin kesilmesiyle gündeme gelen ANKAPARK’la ilgili de sorular yöneltildi. Yavaş, “Aşağı yukarı oraya en az 750 milyon dolar gömüldü maalesef! Hoşumuza gitmez oranın atıl durması” yorumunda bulundu. Yavaş, Ankapark’ın belediyeye devredilmesi halinde kamuoyunun görüşü doğrultusunda bölgeyi yeniden değerlendirme düşüncelerinin olduğunu kaydetti.

“GAZETE BÜFEMİZ VARDI…”

Yerel medyaya çok önem verdiğini belirterek, gazeteciliğin kendisinde ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyen Yavaş, babasının Beypazarı’nda gazete büfesi olduğunu anlatırken “Yıllarca Beypazarı’nda gazetecileri takip etmiş, satışını yapmış, her bir satırını büfede beklerken ayrı ayrı okumuş bir kişiyim. Daha sonraki görev dönemlerimde de gazetelerin ve haberciliğin gücüne hep inandım. Gazetecilik ile bizler ayrılmaz bir paydaşız” dedi.

“ANKARA’NIN KÜLTÜRÜNÜ ÖNCE ANKARALILARA TANITACAĞIZ”

Ankara’nın turizm potansiyelinin artırılmasına dair projeleri sorulan Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin 100. yılını bize yakışır bir şekilde kutladık. Bunun haricinde her kesimden insana, her zevke uygun çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’nın kültürünü önce Ankaralılara tanıtacağız. Roma Hamamı’nı kurula verdik, kuruldan çıktı. Şimdi restorasyon ihalesini hazırlıyoruz. Kale’nin birinci etap ihalesi ilana çıktı, yakında yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzalamak üzereyiz. Osmanlı Stadı’nı onlara vereceğiz. Karşılığında da Anıttepe Spor Tesisleri’ni belediye alacak. Bir köşesine tuvalet yapacağız çünkü Anıtkabir’e yılda 6,5 milyon turist geliyor ve oralarda tuvalet yok. Ayrıca, Ankara2yı tanıtacak broşürler dağıtacağız. Belki, ilerleyen günlerde turizmin canlandırılmasıyla ilgili bir çalıştay yaparak, bu konuyu çözebiliriz. Kalenin ışıklandırılması da kurula girdi. 100. Yıl Çarşısı’nın yıkımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclis gruplarının tamamı sıcak bakıyor. Kararı önümüzdeki ay kesinleşir. Esnaf mağdur edilmeden bir yere yerleştirildikten sonra yıkılacak ve orası kent meydanı haline getirilecek. Ulus’ta da fitili böylece ateşleyeceğiz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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