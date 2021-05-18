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Büyükşehir'den sokak hayvanları için sıcak yuva yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan sokak hayvanları için gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapmayı sürdürüyor.
Büyükşehir'den sokak hayvanları için sıcak yuva yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘‘Başkent’te yaşayan her canlı değerlidir’’ anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde can dostlarını unutmuyor.

Sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, can dostları için konforlu alanlar oluşturmaya devam ediyor. 

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YENİ KULÜBELERİNE 1 AY İÇİNDE KAVUŞACAKLAR
Sokak hayvanları için ilk kez bin adet kulübe satın alınırken, su geçirmez özellikteki kulübelerin montaj işlemlerine de başlandı.

Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki eskimiş ve kullanılmaz hale gelen kulübeler kaldırılırken, yeni kulübelerin bir ay içerisinde can dostların kullanımına sunulacağını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri paylaştı:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi’nde misafir ettiğimiz sokak canlarının yaşam standartlarını yükseltmek için kulübe satın aldık. Burada bulunan sokak hayvanlarımızın sıcaktan, soğuktan ve yağmurdan etkilenmemesi amacıyla alandaki bütün kulübelerimizi yaklaşık 1 ay içerisinde değiştireceğiz. ‘Başkent’te her canlı değerlidir’ sloganı ile çıktığımız bu yolculuk gerek kendi bakımevlerimizde gerekse kent genelinde artarak devam edecek.”

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GÖNÜLLÜ HAYVANSEVERLERLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR
Sokak hayvanlarının yıllardır eskimiş ve su geçiren kulübelerde yaşadığını belirten gönüllü hayvansever Tenay Yücel, yeni kulübe montaj işlemlerine destek vererek, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
“1998 yılından bugüne kadar buradaki canlar için gönüllü olarak hizmet vermekteyim. Senelerdir beklediğimiz kulübeler geldi. Başlarını sokabilecekleri bir yuvaları oldu. Su geçirmez yuvalarında artık daha mutlu yaşayacaklar. Kulübelerin satın alınmasından dolayı çok mutlu oldum. Duyarlılığından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

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