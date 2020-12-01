  • BIST 1.325
  • Altın 456,054
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Büyükşehir’den Tablet desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi büyükşehirden sosyal yardım alan ailelerin okul çağındaki çocuklarına tablet desteği verilmesine ilişkin raporu oy birliği ile kabul etti. 
Büyükşehir’den Tablet desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi interneti olmayan köylere ücretsiz internet ulaştırmak için çalışmalarına devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarında bütçelerin yanı sıra öğrencilerin uzaktan eğitimi ile alakalı önemli bir karar kaldı. Oy birliği ile kabul edilen Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporuna göre Başkent genelinde büyükşehir belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına tablet desteği verilmesi kararlaştırıldı. Raporda tablet dağıtan diğer kurumlarla iletişime geçilerek tekrara düşülmemesi gerektiği de belirtildi. 

whatsapp-image-2020-12-01-at-10.56.21.jpeg

UZAKTAN EĞİTİME DESTEK 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal ve diğer meclis üyelerinin verdiği önergede Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım ailelerin okul çağındaki çocuklarına uzaktan eğitime destek vermek için tablet desteği verilmesi istenilmişti. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen önerge uygun görülerek raporlaştırıldı ve ABB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen raporda şu ifadelere yer verildi:
“Komisyonumuzca değerlendirilmesi neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin sosyal yardımlarından faydalanan ailelerimizin, ilgili birimler tarafından okul çağında çocuğunun olup olmadığının tespit edilmesi, ayrıca tablet desteği veren diğer kurumlarla iletişim ve irtibat kurularak tekrara düşmeden her aileye ulaşılması böylece günümüz pandemi şartlarının gerektirdiği uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tablet desteği verilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 1 Aralık 2020 - ASKİ01 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 1 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ01 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 1 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ01 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?01 Aralık 2020 Salı 09:00
  • Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden: "Alternatifleri yok"01 Aralık 2020 Salı 05:05
  • Tel Aviv İslam Üniversitesi01 Aralık 2020 Salı 04:04
  • Maskelerin gözlük tercihindeki etkisi büyüdü01 Aralık 2020 Salı 03:03
  • İki Kanat Bir Devlet01 Aralık 2020 Salı 02:02
  • Amaçları dizi-film sektörünü Ankara'ya taşımak01 Aralık 2020 Salı 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…30 Kasım 2020 Pazartesi 21:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti