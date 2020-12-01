Büyükşehir’den Tablet desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi büyükşehirden sosyal yardım alan ailelerin okul çağındaki çocuklarına tablet desteği verilmesine ilişkin raporu oy birliği ile kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi interneti olmayan köylere ücretsiz internet ulaştırmak için çalışmalarına devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarında bütçelerin yanı sıra öğrencilerin uzaktan eğitimi ile alakalı önemli bir karar kaldı. Oy birliği ile kabul edilen Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporuna göre Başkent genelinde büyükşehir belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına tablet desteği verilmesi kararlaştırıldı. Raporda tablet dağıtan diğer kurumlarla iletişime geçilerek tekrara düşülmemesi gerektiği de belirtildi.

UZAKTAN EĞİTİME DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal ve diğer meclis üyelerinin verdiği önergede Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım ailelerin okul çağındaki çocuklarına uzaktan eğitime destek vermek için tablet desteği verilmesi istenilmişti. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülen önerge uygun görülerek raporlaştırıldı ve ABB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Komisyonumuzca değerlendirilmesi neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin sosyal yardımlarından faydalanan ailelerimizin, ilgili birimler tarafından okul çağında çocuğunun olup olmadığının tespit edilmesi, ayrıca tablet desteği veren diğer kurumlarla iletişim ve irtibat kurularak tekrara düşmeden her aileye ulaşılması böylece günümüz pandemi şartlarının gerektirdiği uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tablet desteği verilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA