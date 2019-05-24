  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Büyükşehir'den tasarruf Araçlar azaltılıyor

Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm Belediye birimleri, Genel Müdürlükler, İştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı.
Büyükşehir'den tasarruf Araçlar azaltılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü.     Sadece EGO Genel Müdürlüğü’ndeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesi’nin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor.

Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü’nün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de KPSS kampı başlıyor25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:12
  • Kulakların pasını sildi25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:09
  • Keçiören'de Ramazan coşkusu devam ediyor25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:04
  • Amatör spora katkı plaketi25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:02
  • Sergi göz doldurdu25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:01
  • Çocuklar için edebiyat25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
  • Baraj Doluluk Oranları 24 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ24 Mayıs 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 24 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ24 Mayıs 2019 Cuma 08:27
  • Su Kesintisi 24 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ24 Mayıs 2019 Cuma 08:26
  • Başkenti tanıttılar24 Mayıs 2019 Cuma 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti