Büyükşehir'den ücretsiz dezenfektan desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara dezenfektan desteği sağlamaya başladı. Kurtuluş Parkı’ndaki hizmet noktasında 5’er litrelik dezenfektanlar imza karşılığında Başkentlilere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki koronavirüs salgını ile mücadeleye 7/24 devam ediyor. Başkent genelindeki işletmelere ve kamusal alanlara dezenfeksiyon desteğinin veren Büyükşehir Belediyesi şimdi de vatandaşlara dezenfektan desteği sağlamaya başladı.

KURTULUŞ PARKI’NDA ÜCRETSİZ DAĞITIM

Çankaya Kurtuluş Parkı’ndaki Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’nde salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara dezenfektan desteği sağlanıyor. Belediyenin kendi ürettiği 5’er litrelik dezenfektanlar, imza karşılığında Başkentlilere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Vatandaşlar, salgının zirve yaptığı Ankara’daki bu hizmetten bir hayli memnun.

Yusuf sağlam/İLKSAYFA