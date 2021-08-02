Büyükşehir'den Ulaşım Esnafına Hijyen Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinin başından itibaren ulaşım esnafına hijyen desteğini aralıksız sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında Başkent’te hem esnafın hem de vatandaşın sağlığını korumak için 7/24 hijyen mesaisi harcıyor.

Türkiye'de vaka sayılarının artışını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, salgınının yayılmasını önlemek amacıyla özellikle toplu taşıma araçlarında hijyen tedbirlerini artırdı. Ankara Zabıtası da pandemi sürecinin başından itibaren ulaşım esnafına ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtmaya devam ediyor.





30 BİN MASKE DAHA DOLMUŞ DURAKLARINA DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Gülbaba Dolmuş Durağı'nda da maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkent'te her gün binlerce vatandaşın ulaşımının sağlandığı durakta 588 minibüse toplam 30 bin maske dağıtıldığını belirten Zabıta Şube Müdürü Bülent Bilkay Şeyda, şu bilgileri verdi:

“Covid-19 salgının başladığı 2020 yılından itibaren özellikle minibüsçü esnafımıza, özel halk otobüsü esnafımıza ve ticari taksilere Büyükşehir Belediyesi olarak şeffaf kabin, maske, gıda ve maddi desteklerde bulunduk. Ankara genelinde hizmet veren 2 bin 231 dolmuşumuza da hafta içinde maske desteği sağlayacağız.”



Büyükşehir Belediyesinin hijyen desteğinin önemine dikkat çeken Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesine minibüsçü camiasına yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. 19 aylık süreçte minibüsçü camiası özellikle maske alanında hiçbir sıkıntı çekmeden ve hiçbir maddi bedel ödemeden Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle birlikte bu konuyu aşmış durumda.”





DOLMUŞÇU ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Dolmuşçu esnafı da Ankara Zabıtası’nın dağıttığı maske ve dezenfektan desteğinin hem yolcuların hem de kendilerinin sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söylediler:

-Barış Karslı: “Pandemi süreci boyunca bize maske olsun, dezenfektan olsun desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz.”

-İlhami Tosun: “Mansur başkanımız bu zamana kadar ne maskemizi eksik etti ne de dezenfektanımızı. Bizi hiç boş bırakmadı.”



-Mustafa Kulaksız: "Mansur başkanımız minibüsçü esnafını hiç yalnız bırakmadı. Gerek maddi desteğiyle gerek hijyen desteğiyle yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Herşey için teşekkür ederiz.”

-Ferhat Karabacak: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş geçen sene mart ayından itibaren düzenli olarak maske ve dezenfektanlarımızı dağıtıp, şoför kabinlerimizi taktırarak elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Ayrıca 3 defa bin 200 TL maddi yardımda bulundu. Her ay halimizi hatırımızı soruyor. Var olsun.”