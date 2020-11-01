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Büyükşehir’den yardım eli

Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yanında olmak için harekete geçti. Günlük 12 bin ekmek kapasiteli Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını 5 personeli ile İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Parkı’ndaki AFAD Kriz Koordinasyon Merkezi’ne geldi.
Büyükşehir’den yardım eli

Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kemer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
“İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatı ile harekete geçtik. Günlük 12 bin ekmek kapasiteli mobil fırınımızı hazırladık.  Toplamda 5 personelimiz ile mobil ekmek fırınımızı AFAD’ın emrine, yola çıkardık. Bir nebze de olsa İzmirli depremzedelerimizin yanında olmak, onlara destek vermek istedik. Bu vesile bir kere daha İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.”

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3 ÖĞÜN SICAK YEMEK, İKRAM VE KAHVATILIK SETLERİ DAĞITILACAK, TAZİYE ÇADIRI KURULACAK
Yaşanan deprem sonrası İzmirli vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belpa Mutfağı ise AFAD Koordinasyon Merkezi ile birlikte çalışarak vatandaşlara gıda desteğinde bulunacak. Belpa Mutfağı, toplamda 15 personel ile içerisinde kırmızı etten kuru bakliyata kadar 3 öğün sıcak yemek hizmeti, sıcak çorba ikramı, kahvaltılık ve ikramlık setler ile su desteği ve taziye çadırı ile İzmirli vatandaşlara hizmet verecek. Belpa Genel Müdürü Ramazan Değerli, “5 kişilik çadır ekibimiz ve ekipmanlarımızla, 10 kişilik aşçı kadromuz, erzaklarımız, seyyar mutfaklarımızla yola çıkıyoruz.  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla yaraları sarmak için yola çıkıyoruz ” dedi.

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