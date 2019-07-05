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Büyükşehir'den yaz şenlikleri

İlki Gençlik Parkında başlayan şenliklerin ikincisi, bugün ve yarın Altınpark’ta devam edecek.
Büyükşehir'den yaz şenlikleri

Yaz boyunca her hafta sonu Başkent'in farklı bir parkında gerçekleştirilecek şenlikler, saat 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

“Yaz Şenlikleri” adı altında yapılan programlarla, Başkent'in yaz akşamları eğlence dolu olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait rekreasyon alanları ile parklarında düzenlenecek olan şenliklerin ise Altınpark olacak. Başkentliler aileleriyle birlikte; konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve küçük hediyelerle unutulmaz bir yaz eğlencesi yaşayacak.

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ANKARA KALESİ’NDE MEHTERAN TAKIMI KONSERLERİ BAŞLIYOR

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin Başkent’e gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde Mehteran Takımı gösterileri de düzenliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bundan sonra Ankara Kalesi’nde Cumartesi günleri vatandaşlarla buluşacak. Mehteran Takımı, bu yazın ilk gösterisini bugün 14.00’da gerçekleştirecek. 

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