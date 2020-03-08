Büyükşehir'den yeni icat AS-TA-MA

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı personeli kendi ürettiği ve AS-TA-MA adını verdiği Asfalt Tamir Makinesini, Başkent yollarında kullanmaya başladı.

Büyük makinelerin giremediği yerlere giren, çevreci ve ekonomik özelliğiyle dikkat çeken AS-TA-MA asfaltlarda meydana gelen bozuklukları kısa sürede onarıyor.



Amerika ve Rusya’da da yaygın olarak kullanılan teknoloji ilk kez Başkent’in Cadde ve sokaklarında asfalt tamiri yapıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı AR-GE ekibi tarafından geliştirilen asfalt tamir makinesi yağmurlu havalar dahil her türlü mevsim koşulunda kullanılabilme özelliğine de sahip. Mevcut asfaltın tekrar kullanılması prensibi üzerine çalışan AS-TA-MA, hızlı ve pratik şekilde asfalt zemini ısıtarak yeniden şekillendiriyor.

AS-TA-MA sanayi tipi yüz litrelik bir tüple 30 saat çalışabilirken, tamir işleminin ardından yol kısa sürede trafiğe açılabiliyor.

SADECE 3 PERSONEL İLE ÇALIŞAN MAKİNE

Klasik yöntemle 13 personelin 6 farklı araçla 33 dakika içinde yaptığı asfalt onarımı, AS-TA-MA ile sadece 3 personel ve 23 dakikada yapılabiliyor.

İlk etapta çift motorlu olarak tasarlanan makine ileriki aşamada tek motorlu tasarımıyla üretilecek. Yeni tasarımıyla birlikte 23 dakikalık asfalt tamir süresinin 8-10 dakikaya düşmesi planlanırken, seri üretime geçilmesinin ardından Fen İşleri’ne bağlı şefliklerin tamamına bu makinelerden verilecek.



