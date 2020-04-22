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Büyükşehire ait tarım arazilerinde üretim başladı! Hangi bölgelerde üretim yapılacak? Hangi ürünler üretilecek?

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.
Büyükşehire ait tarım arazilerinde üretim başladı! Hangi bölgelerde üretim yapılacak? Hangi ürünler üretilecek?

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası ilk adım atıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Belediyeye ait tarım arazilerinde üretim yapılması için düğmeye bastı. 

İŞTE BU ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde 250 dönüm alanda sebze, 2 bin 100 dönüm alanda ise kuru fasulye, nohut ve patates üretimi için ekim yapılmaya başlandı. 

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İLK NOKTA GÖLBAŞI 

Başkent ekonomisini canlandırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde 250 dönüm alanda sebze olmak üzere 2 bin 100 dönüm alanda ise kuru fasulye, nohut ve patates üretimi için ekim yapmaya başladı.

Kırsal kalkınmayı destekleyecek projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi sebze ve bakliyat üretimi için boş durumdaki tarım arazilerinin de tek tek tespitini yaptı. Kısa zamanda tüm araziler faaliyete geçirilecek.

Emrah Özcan / İLKSAYFA
 

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