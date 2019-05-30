Büyükşehir'in canlı yayın ihaleleri artıyor

Ego Genel Müdürlüğü yemekhanesi için gerçekleştirilen “Yaş Sebze ve Meyve Alım İhalesi” Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin mal ve hizmet alımları sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ilk olarak ANFA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeşil alan bakım ve onarım teklif alımıyla başlayan canlı yayın uygulaması, Büyükşehir BelPlas Şirketi’nin haşerelerle mücadele için ilaç alım teklifleri ile devam etti.

Son olarak EGO Genel Müdürlüğü’nün EGO Yemekhanesi için çıktığı “Yaş Sebze ve Meyve Alım İhalesi” de Büyükşehir Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

KAMUOYUNA AÇIK İHALE

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından önceden duyurulan ihale, kameraların karşısında kamuoyuna ve firmalara açık olarak gerçekleştirildi.

EGO Yemekhanesinde kullanılmak üzere toplam 46 kalemden oluşan yaş sebze ve meyve alımının gerçekleştirildiği ihalenin yaklaşık maliyeti 1 Milyon 64 bin 590 TL olurken, ihalede 5 firma teklif sundu. İhale Komisyonunun yapacağı değerlendirme sonunda en uygun teklifi veren firma, EKAP üzerinden açıklanacak.



