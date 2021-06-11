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Büyükşehir'in cenaze araç filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ALO 188 Cenaze Nakil Aracı Filosuna 45 yeni araç daha katıldı. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ücretsiz cenaze hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla araç sayısını 70’e yükseltti.
Büyükşehir'in cenaze araç filosu genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil aracı filosunu günden güne güçlendiriyor.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı, ALO 188 Cenaze Nakil Aracı filosuna 45 yeni araç daha ekledi.

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 CENAZE NAKİL ARAÇ SAYISI 70’E YÜKSELDİ
Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te cenaze hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla araç sayısını artırdı.

Cenazesi olan vatandaşların cenaze defin sürecini kolaylaştırmak için donanımlı araçlarla destek sağlamayı sürdüren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, pandemi döneminde artan vefatlar nedeniyle de 40’ı standart, 5 tanesi ise yıkamalı olmak üzere 45 yeni cenaze nakil aracı satın aldı. Şehir içi ve şehir dışına 7/24 ücretsiz cenaze nakil araçlarıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 35 olan mevcut nakil aracı sayısını yeni alınan araçlarla birlikte 70’e yükseltti.

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Cenaze hizmetlerinde Başkentlilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:
“Sadece cenaze nakil araçlarında değil tüm mezarlıklarda ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Personel binaları, morglar, gasilhaneler yenilendi. Pandemi döneminde biz de çok ciddi zorluklar yaşadık. 2004 yılında Büyükşehir Yasasıyla beraber ilçe ve köy mezarlıkları Büyükşehir’e bağlandı. Yapılan protokollerle mezarlıklar ilçe belediyeleri tarafından yürütülüyordu. Yaklaşık 6 ay önce verilen önerge iptal oldu ve Mansur Başkanımızın öncülüğünde tekrar Büyükşehir tarafından mezarlıkları teslim aldık. Teslim sonrası ortada şöyle bir sorun vardı; idari binaları ve nakil araçları yoktu. 45 yeni nakil aracı alarak ilçeler ve Büyükşehir’e teslim ettik.”

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MORG VE GASİLHANE ÖZELLİĞİNE SAHİP ARAÇLARLA İLÇELERDE HİZMET VERİLECEK 
Yıkamalı 5 yeni cenaze aracı aldıklarını ve yeni araçların morg ve gasilhane özelliğine sahip olduğunu belirten Bozan, “Bu alımlardan sonra 15 ilçede cenaze nakil aracı ve personelle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Aldığımız 5 yıkamalı yeni aracın içerisinde morg ve gasilhane var. Mesela Nallıhan’ın herhangi bir köyünde cenaze evden çıkarılamıyorsa orada araç içerisinde evin önünde cenaze hizmeti vermiş olacağız. Hem morg hizmeti hem yıkama hizmeti sağlayacağız. İlçelerimiz dahil 70 aracımızla kentimizde hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile insan odaklı hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi “ALO 188” ya da “Başkent 153” üzerinden yapılan başvurularla şehir içi ve şehir dışına ücretsiz cenaze nakil işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

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