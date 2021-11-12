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Büyükşehir’in Destek Verdiği Organ ve Doku Bağışı Kampanyası Sona Erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” kapsamında bir ilke imza atarak organ ve doku bağışı konusunda iş birliği yaptı.
Büyükşehir’in Destek Verdiği Organ ve Doku Bağışı Kampanyası Sona Erdi

Büyükşehir Belediyesinin Kızılay’daki sağlık kabininde düzenlenen bağış kampanyasına 125 vatandaş katılarak organ bağışında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi iş birliğiyle “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası”nda “Organ Bağışı Kampanyası” düzenledi.

Başkent’te organ ve doku bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bağışçı sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesine ait Kızılay Metro çıkışında bulunan sağlık kabininde başlatılan “Organ Bağışı Kampanyası”na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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125 VATANDAŞ KAMPANYAYA KATILARAK DESTEK VERDİ

Kampanya sona ererken, 125 vatandaş Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen kampanyaya katılarak organ ve doku bağışında bulundu.
Gelecek yıllarda kampanyayı Başkent’in merkezinde ve ilçelerinde de yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara Kızılay’da Başkent Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle başlattığımız Organ Bağışı Kampanyamıza 125 vatandaşımızdan organ bağışı aldık. Etkinliğimiz gelecek yıllarda artarak devam edecek” dedi.
Başkent Üniversitesi Hastanesi Transplantasyon Koordinatörü Hatice Akkoç da kampanyaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Standımızın amacı hem organ bağışı toplamak hem de organ bağışı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmekti. Biz kampanyanın etkili olduğunu düşünüyoruz. Farkındalık yaratmak bizim için önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Ulaşabildiğimiz vatandaşlarımıza ‘bir organ bir hayat’ diyerek gereken mesajı verdik” ifadelerini kullandı.

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