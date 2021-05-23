Büyükşehir'in kırsal destekleri umut ışığı oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma destekleri sayesinde Başkent’te hem çiftçilik yeniden canlanıyor hem de üretim artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim hayalim Ankaralıyı, Ankaralı üreticiyi zengin etmek” sözleriyle hayata geçirdiği kırsal kalkınma destekleri üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesinin destek projeleri son dönemde özellikle genç çiftçilerin artmasını sağladı.

HEDEF: KÖYDEN KENTE GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRMEK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; buğdaydan mısıra, mercimekten nohuta kadar pek çok ürün çeşidinde hibe desteği sağladığı Başkentli çiftçiye şimdi de sebze fidesi desteğinde bulunuyor.

Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı çiftçiliği bırakan ya da kente göç etmek zorunda kalan birçok Başkentli çiftçi verilen teşviklerle üretim sürecine yeniden katılmaya başlarken; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere dağıtılan domates ve biber fidesi desteği yerli üreticileri ekonomik yönden de büyük ölçüde rahatlatıyor. Son dönemde Büyükşehir Belediyesinin sağladığı kırsal kalkınma desteklerinden özellikle genç çiftçilerin yararlanması ise dikkat çekiyor.

15 Mayıs’ta başlayan ve devam eden sebze fidesi desteğine yoğun ilgi gösteren Başkentli genç çiftçiler, Büyükşehir Belediyesinin hibe destekleri sayesinde köyde kalmaya karar verdiklerini şu sözlerle dile getiriyor:

-Osman Karakoç (Çubuklu çiftçi): “27 yaşındayım. Yüzde 75 hibe ile Büyükşehir Belediyesi çiftçinin arkasında duruyor, bize yardımcı oluyor. Geçen sene de sebze fidesi aldım ve ektim, ürünlerden çok verim aldım. Bu yıl da aldım ve ürünlerin kaliteli olması satışlarımı olumlu etkiledi. Yaşıtlarım olan gençleri de tarım yapmaya davet ediyorum.”

-Talat Muhammed Uysal (Ayaşlı çiftçi): “25 yaşındayım. Bu mesleği seviyorum. İnsanlığa dokunan bir iş yapıyoruz. Cüzi bir miktar ücret ödeyerek bu kadar çok fideye sahip oluyoruz. Bu yarın bize elektrik faturasını ödemek için, gübre almak için veya yakıt almak için geri dönüş sağlayacak. Her şeyin pahalı olmasından dolayı gençler köyde durmuyor. Eğer böyle teşvikler daha da artırılırsa gençler de üretim yapmak ister. Çiftçiye desteğinden dolayı Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum.”

BAŞKENTLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLER TARLADA

Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden yararlanan ve Bala Sarıhüyük köyünde çiftçilik yapan 22 yaşındaki Hasan Burak Yıldız da, geleceğin meslekleri arasında çiftçiliğin ön sıralarda olacağına inandığını şöyle anlatıyor:

“ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği öğrencisiyim. Pandemi dönemi açıkça gösterdi ki tarım sektörü bundan etkilenmedi. Geçmişten gelen aile işletmesi olduğumuz için de tarıma daha çok önem vermeye son 2 yılda karar verdim. Arpa, buğday ve hububat ekiyor, kimyon ve aspir gibi tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz. Baklagillerden de nohut üretiyoruz onu da Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle aldım. Bu yıl sebze fidelerini de alıp diktik. Nohut ve sebze desteğini Büyükşehir Belediyesi yapmasaydı üretim yapmayı düşünmüyordum. Köye dönüş projeleri var, gençlerin bu projeleri dikkate almasını istiyorum.”

Bu yıl 8 milyon sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturan Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın dağıtım sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden ATA Tohum Derneği Başkanı Kerem Korkmaz ise, özellikle genç çiftçilerin teşvik edilmesinin önemine şu sözlerle dikkat çekiyor:

“21 yaşındayım ve Gazi Üniversitesinde öğrenciyim. Biz de Başkentli genç çiftçilerimizden ve üyelerimizden Hasan arkadaşımızın bahçesine Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği sebze fidelerini 23 genç üniversiteli arkadaşımızla beraber ekmek için geldik. Şehirden köyüne dönmüş, tarımla uğraşan Hasan arkadaşımıza hem manevi destek hem de iş gücü olmak istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da bize tarımsal üretimi teşvik edecek farkındalık çalışmalarında lojistik destek sağlıyor. Kırsalda girişimcilik ortamı oluşturmayı ve gençlerin ellerini toprakla buluşturmayı istiyoruz. Tüm gençleri tarıma davet ediyoruz.”

Başkentli üniversite öğrencileri tarafından kurulan ATA Tohum Derneği’nin üyeleri genç çiftçilere destek olmak ve tarıma ilgi duyan gençlerde farkındalık yaratmak amacıyla bahçe ve tarlalarda gönüllü olarak çalışıyor.