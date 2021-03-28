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Büyükşehir'in manda desteği başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere ilk etapta 3 ilçede 51 yetiştiriciye ilk kez 153 gebe manda verecek. 
Büyükşehir'in manda desteği başlıyor

İlk etapta Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan’da hayvancılıkla uğraşan 51 yetiştiriciye yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere 29 Mart 2021 Pazartesi günü 153 gebe manda verilecek. Hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin yüzünü güldürecek destek sayesinde Ankara’da manda sayısının artırılması, et-süt üretiminde verimliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi hedeflenirken, aynı zamanda tüketiciler de manda sütü ve yoğurduna daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.

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TÜRKVET SİSTEMİNE KAYIT ŞARTI
Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda manda desteği sağlanacak üreticilerin TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 2, en fazla 10 mandaya sahip olması şartı getirildi.

Destekten 10 mandayı barındırabilecek şahsi ya da 5 yıllığına kiralanmış ahırı bulunanlar, 18-65 yaş aralığında fiziksel engeli olmayanlar, her ikametgâhtan 1 kişi olmak üzere herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Mart’ta başvurusu onaylanan üreticilere Şereflikoçhisar Havyan Pazar Yeri’nde 96, Elmadağ Fen İşleri Yol Asfalt Şefliğinde 18, Nallıhan Hayvan Pazar Yeri’nde ise 39 gebe mandayı teslim edecek.

DESTEKLE İSTİHDAM DA ARTACAK
İlk kez sağlanacak manda desteği ile istihdama da katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten ve proje hakkında detaylı bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şöyle konuştu:

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“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma destekleri projesi kapsamında hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ankara tarımın da çok önemli kentlerinden bir tanesidir. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılık konusunda söz sahibi olan ilimizde Büyükşehir olarak hayvansal üretimi destekliyoruz. İlk etapta 3 ilçemizde 51 üreticimize gebe manda dağıtarak, ilimizdeki manda varlığı artıracağız. Hedefimiz ‘Ankara İli Manda Yetiştiriciliği Birliği’ni kurmak. Manda Birliği’nin kurulmasının ardından ufak bir mandıra oluşturarak Ankara’daki manda yetiştiricilerimizin et ve sütünü değerlendirmek istiyoruz. Kaymak, yoğurt ve peynir gibi ürünleri de katma değerli ürünlere çevirip satışını sağlamak amaçlarımız arasında” dedi.

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