Büyükşehir’in Pomem Kursları Devam Ediyor, Bekçilik Kursu İse Açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği ücretsiz parkur hazırlık kurslarının 28. dönem eğitimleri için yoğun talep üzerine ek kontenjan açıldı.

POMEM dışında ilk kez başlatılacak olan “Bekçilik Sınavı” kurs başvuruları ise 1 Kasım 2021 tarihine kadar www.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği ücretsiz parkur hazırlık kurslarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine 28. dönem eğitimler için ek kontenjan açtı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, polis olmak isteyen adayların yanı sıra bekçilik mülakatlarına girmek isteyen adaylar için de ilk kez bekçilik kursu açarak ücretsiz eğitim verecek.

BEKÇİLİK SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim tarihinden itibaren bekçilik kursu kayıt başvurularını almaya başladı. Bekçilik mülakatlarına girecek adaylara da parkur hazırlık kursu imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, 1 Kasım 2021 tarihine kadar www.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden kayıt başvurularını almaya devam edecek.

ADAYLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen ücretsiz POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri)-PMYO-MSÜ-BESYO fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kurslarına polis adayları yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrencilerden gelen talepleri önemsediklerini ve değerlendirmeye aldıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, uzman eğitmenler tarafından pandemi koşullarına uygun olarak verilen kurslar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza bir yenisini daha ekledik. Öncelikle sosyal yardım alan ailelerin çocukları olmak üzere PMYO, BESYO, MSÜ sınavlarına girecek arkadaşlar için spor parkuru yeterlilik kurslarını vermeye devam ediyoruz. Yeni dönemde bekçilik sınavlarına girecek olan adayların hazırlanmasında da talepleri karşılamaya çalışıyoruz. ”

KURSİYERLER İKİ AYRI NOKTADA EĞİTİM ALIYOR

Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ile Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda sınavlara hazırlanıyor.

Öğrencileri sınavlara hazırlayan eğitmenler ve kursiyerler, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Fatih Özdemir (Eğitmen): “27. dönem POMEM kurslarımızı bitirdik. Burada yaklaşık yüzde 90 başarı elde ettik. Şimdi ise 28. dönem POMEM başvurularını aldık. Yine yüksek oranlarda başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Şu an 300 öğrenci sınavlara hazırlanıyor. Polislik ve bekçilik sınavlarına elimizden geldiğince öğrencilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz.”

-Seda Artuç (Yüzme Antrenörü): “Sınavlara hazırlanan öğrencileri kendi tecrübelerimizi katarak hazırlıyoruz. Öğrencilerin özverili çalışmalarıyla ve bizim de desteğimizle antrenmanları tamamlıyoruz. Başarı oranımız oldukça yüksek.”

-Ersin Açıkbaş (Kursiyer): “Antrenmanlara düzenli geliyorum. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Arkadaşlarla beraber kondisyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bize bu imkan verildiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Melek Özbay (Kursiyer): “1,5 aydır POMEM eğitimi görüyoruz. Hocalarımız bizimle çok ilgili. Genelde birebir çalışmalara yönelik hazırlıyorlar. Ortam çok güzel. Sürekli çalışınca kursun bize çok faydası oluyor. İlk geldiğimde 10 dakika bile koşamıyordum ama şimdi 1 saat kadar koşu yapabiliyorum. Ücretsiz olması da bizim için ekstra avantaj. Bize bu desteği veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”