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Büyükşehir'in satışa çıkardığı gayrimenkullere yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği gayrimenkul satışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Büyükşehir'in satışa çıkardığı gayrimenkullere yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde bulunan gayrimenkul satışına yönelik ilanı sonrasında yoğun başvuru yaşanıyor.

Sinpaş Altınoran “Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” içinde yer alan 33 konutun satışı için Emlak İstimlak Daire Başkanlığı kapalı teklif usulüyle 4 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.

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FİYATLAR 394 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
Sahip olduğu gayrimenkulleri piyasaya göre daha makul fiyatlardan satışa sunan Büyükşehir Belediyesi konut almak isteyenlere; 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle peşin ya da banka kredisi kullanarak ödeme kolaylığı sağlayacak.

Ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ihaleye katılmak için başvuruda bulunduğu konutlar 394 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Toplam 33 konut, 100 ve 210 metrekare aralığında farklı büyüklüklere sahip olacak. 


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İNTERNET SİTESİNDEN AYRINTILI BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK
Anahtar teslim konut satışı için istekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklere ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na gelerek inceleyebilecek.

Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek olan istekliler, perakende (tek tek) satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00’a kadar başvuruda bulunabilecek veya “(0312) 507 25 62” no’lu telefondan bilgi alabilecek.
 
TEKLİFLER, 4 MART TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLEBİLECEK
Konutlar için teklif mektupları en geç 4 Mart Perşembe günü saat 12.00’a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na teslim edilebilecek.

4 Mart Perşembe günü saat 14.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek konut satış ihalesine katılmak isteyenlerin başvuru için şu belgeleri temin etmesi gerekiyor:
-Kimlik ve Yetki Belgeleri,
-İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi),
-Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,
-Yer görme belgesi,
-Şartname alındı makbuzu,
-Teklif mektubu,
-Taşınmaz mal satış şartnamesi

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