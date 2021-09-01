Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son dakika verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyürken, yıl sonunda ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme rakamının yakalanacağı öngörülüyor.

2020 yılında dünyada Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi Türkiye olmuştu

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,0 ARTTI

GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.

BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %18,1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

GSYH 2021 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,4 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,3 ARTARKEN İTHALATI %1,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,0 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,0, net işletme artığı/karma gelir ise %39,1 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %41,9'dan %45,8'e arttı.

2021 İÇİN YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLENİYOR

Büyüme rakamlarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ''Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'' demişti.

ANKETTEN YÜZDE 22'LİK BEKLENTİ ÇIKMIŞTI

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.