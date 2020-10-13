Buz hokeyinde ligler kasım ayında başlıyor

Buz hokeyinde, 2020-2021 sezonu maç programları belli oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan (TBHF) yapılan açıklamaya göre, 8 takımın yer aldığı Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi, 7 Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyespor ile Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Ligi'nde 6 takım mücadele edecek. Ligde ilk karşılaşma 14 Kasım Cumartesi günü Ankara’da Genç Ankaralılar Spor Kulübü ile Buz Adam Gençlik Spor Kulübü arasında yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBHF Başkanı Halit Albayrak liglerin başlamasına ilişkin, "Geçtiğimiz sezon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce tamamladığımız iki ligimizin maçlarını planlayarak bu sezona başlıyoruz. Önceliğimiz her zaman sporcu sağlığı, tüm kulüplerimize başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.