  • BIST 1.426
  • Altın 525,121
  • Dolar 8,6140
  • Euro 10,4896
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, eylülde yapılması planlanan kota yarışmalarında figür ve short track branşlarında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi almayı hedefliyor.
Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek

Short trackta (kısa kulvar) Türkiye şampiyonasıyla sezonu tamamlayan, figür branşında da haziranın ikinci haftası Ümitler Bursa Kupası ile 2020-2021 sezonunu tamamlayacak patenciler, yeni sezona federasyonun ağustosa kadar programladığı kamp dönemiyle hazırlanacak.

AA muhabirine sezonu değerlendiren Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen faaliyet programlarında yer alan tüm yarışmaları tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Figür branşında Ümitler Bursa Kupası ile sezonun tamamlanacağını bildiren Özdemir, kısa aranın ardından yeni sezon hazırlıklarını başlatacaklarını kaydetti.

Geride kalan sezonda short trackta yalnızca dünya ve Avrupa şampiyonasına katılma şansı bulabildiklerini, uluslararası diğer yarışmaların Uluslararası Paten Birliğince (ISU) salgın nedeniyle iptal edildiğini aktaran Özdemir, bu nedenle milli sporcuları çok fazla yarışmaya gönderemediklerini dile getirdi.

Özdemir, figür branşında da bazı yarışmaların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası dört şampiyonaya katılan sporcularımız, ülkemizi temsil etti. Ayrıca, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil ettik. Bu da bizim için bu yıl, bu zor şartlarda başardığımız önemli bir konudur. Başarılı sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Sporcularımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ciddi fedakarlıklarla zor koşullarda, yine bu yıl en iyi şekilde faaliyetlere katıldılar. Pandemiye rağmen geçen yıllara oranla sporcu sayımız her geçen gün artmakta, bu da bizi memnun etmekte."

"Olimpiyat kotası almak istiyoruz"
Kovid-19 nedeniyle yarışmaların planlamalarında değişiklikler olabildiğine dikkati çeken Özdemir, "Eğer haziran ve temmuzda açılımlar başlarsa hem short track hem figürde çocuklarımızı maksimum sayıda toplayıp yaz kamplarında birliktelik sağlayacağız. Sezon öncesi 15 Ağustos'a kadar bu tür faaliyetlerle çocuklarımızı spordan uzak tutmadan organizasyonlara imza atacağız. İnşallah kamplarla çocuklarımızı yeni sezona hazırlayacağız." dedi.

Gökhan Özdemir, figürde, uzun zamandır Avrupa kotası aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hedef, dünya şampiyonasına kota almaktı. Erkeklerde bunu başardık. Kış olimpiyatı kotası için de Başar Oktar dünya şampiyonasında yarıştı. Bir de eylül sonunda Nebelhorn Trophy'de olimpiyat için kota mücadelemiz olacak. Bunun için senior figür sporcularımızı hazırlıyoruz. Nebelhorn Trophy'de olimpiyat kotası almak adına temsil edecek ve inşallah bunu başararak olimpiyatlara figürde katılma şansı bulacağız. Ayrıca, short trackta da eylülde başlayan kota eleme yarışmaları var. Bunun için short track olimpik kadromuzu hazırlıyoruz, bu çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımızın kota almaları için federasyon olarak her türlü desteği yapıp inşallah olimpiyat şansını hem figürde hem short trackta kazanmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
  • Türkiye, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova karşısında02 Haziran 2021 Çarşamba 10:33
  • A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
  • Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosu belirlendi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi01 Haziran 2021 Salı 22:54
  • Ali Koç: Emre Belözoğlu yeni sezonda takımın başında olmayacak01 Haziran 2021 Salı 22:53
  • Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı01 Haziran 2021 Salı 22:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti