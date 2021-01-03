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Buz tutan Çıldır Gölü'nde drift

Buz tutan Çıldır Gölü'nde drift
Kars ve Ardahan sınırlarında yer alan, kış aylarında şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan 18 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Oğuzcan Özcan, buz üstünde aracıyla drift yaptı.

Van Gölü'nden sonra 124 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi geçen günlerde buzla kaplandı. Buz kalınlığının 20 santimetreyi aştığı göle gelen Oğuzcan Özcan, aracıyla gölün üzerinde drift attı. Özcan, “Çıldır Gölü bu yıl da buzla kaplandı. Buz üstünde drift yapmayı seviyorum. Muhteşem bir duygu. Buzun kırılması imkansız” diye konuştu.

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