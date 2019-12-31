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Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı. 
Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed el Muhammed'in kullandığı 63 MA 5870 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed el Muhammed ile 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yapılan kontrolde, minibüsün sadece arka lastiklerinin kıs lastiği olduğu belirlendi. 

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgeye yakın yerde, yine buzlanma nedeniyle 4 aracın  devrilmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. 

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