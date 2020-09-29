  • BIST 1.122
  • Altın 474,124
  • Dolar 7,8231
  • Euro 9,1377
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si Ankara'da gözaltına alındı

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıdan 12'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 12'si, eş zamanlı operasyonla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski yarış atları, binicilik eğitiminde kullanılıyor29 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü29 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta 'İsrail sazanı' tehdidi29 Eylül 2020 Salı 09:31
  • Tekirdağ'ın 600 gramlık 'hırsız almaz' kavunlarına yoğun talep29 Eylül 2020 Salı 09:29
  • İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 65 gözaltı29 Eylül 2020 Salı 09:26
  • Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor29 Eylül 2020 Salı 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Eylül 2020 Salı 09:10
  • Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı29 Eylül 2020 Salı 09:09
  • Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu29 Eylül 2020 Salı 09:08
  • Ankara'da Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu28 Eylül 2020 Pazartesi 22:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti