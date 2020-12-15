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CAATSA yasası nedir? Türkiye’ye uygulanacak CAATSA yasasında neler var?

Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya’dan S400 hava savunma sistemleri alması ABD’nin CAATSA yasasını müttefiki olan Türkiye’ye karşı uygulamaya hazırlanıyor.
CAATSA yasası nedir? Türkiye’ye uygulanacak CAATSA yasasında neler var?

ABD kongresinin Başkan Trump’a baskısıyla resmen 2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların alınmasını öngören bir yasa tasarısıdır.

Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı yaptırım getirilebiliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya’dan S400 hava savunma sistemleri alması ABD’nin CAATSA yasasını müttefiki olan Türkiye’ye karşı uygulamaya hazırlanıyor.

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Türkiye’ye uygulanacak CAATSA yasasında neler var?

İŞTE MADDE MADDE CAATSA YASASI

CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

1- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

2- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

3- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

4- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

5- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

6- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

7- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

8- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi

9- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

10- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

11- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı

12- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.

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