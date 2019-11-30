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Cadde ortasında dehşet

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden bir süre önce çıkan Z.Y., cadde ortasında eniştesi B.Ö'yü silahla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyerek polise teslim olan Z.Y.'nin, eşinin 1 ay önce intihar ettiği ileri sürüldü.
Cadde ortasında dehşet

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Z.Y., aralarında daha önceden sorun bulunan eniştesi B.Ö.'yü konuşmak için Salih Paşa Caddesi'ne çağırdı. Burada karşılaşan ikili kısa süre tartıştı. Daha sonra Z.Y. belinden çıkardığı silahla eniştesi B.Ö.'ye 6 el ateş açtı. Vücuduna 6 mermi isabet eden B.Ö. ağır yaralanarak yere yığıldı.

ENİŞTESİNİN BAŞINDA GÖZALTINA ALINMAYI BEKLEDİ

Z.Y. olay yerinde kaçmayarak eniştesinin başında polislerin kendisini gözaltına almasını bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan silahıyla birlikte sivil polisler tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı. B.Ö. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN EŞİ 1 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Şüpheli Z.Y.'nin eşinin, 1 ay önce ağabeyinin Sancaktepe'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.

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