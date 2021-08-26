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Cadde ortasında ki silahlı kavga:1 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Cadde ortasında ki silahlı kavga:1 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göra aralarında husumet bulunan Ünsal İ. ile B.K. ve U.B. karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. U.B., kavgaya dönen olayda Ünsal İ.'ye tabanca ile ateş etti. İki ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ünsal İ., yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Ünsal İ.'ye müdahalede bulundu. Ünsal İ., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan B.K. ile U.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tarafların yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve B.K. ile U.B.'nin, Ünsal İ. ve arkadaşları tarafından darp edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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