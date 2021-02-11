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Cadde tabelasındaki yazıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Sincan Fatih’te bulunan Bağımlı Caddesi’nin ismi görenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, “Daha güzel bir isim verilebilir. Hoş durmuyor” ifadelerine yer veriyor. 
Cadde tabelasındaki yazıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Sincan Fatih’te Harikalar Diyarı Parkı’nın yanında bulunan Bağımlı Caddesi’nin ismi görenlerin dikkatini çekiyor. Menderes Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan tabeladaki ‘Bağımlı’ yazısını gören vatandaşlar, “Kültürümüze, toplumsal değerlerimize ait daha güzel bir isim verilebilir” ifadelerine yer vererek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sokağın isminin değiştirilmesini istiyor. 

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BAŞKA BİR İSİM VERİLEBİLİR 
Vatandaşlar sokağın isminin gerek çocukların okuduğunu gerekse toplumsal değerlerimize uygun olmadığını belirterek, “Cadde üzerinde tabelada kocaman ‘Bağımlı’ yazıyor. Yani insanın aklına bu isimden başka isim yok muydu? Diye geliyor. Üzerinde bulunduğumuz cadde Menderes Caddesi bunun gibi nice sokak ve caddelerimizde tarihi büyüklerimize ait, kültürel değerlerimize ait isimler var. Bağımlı kelimesi kulağa hoş gelen bir kelime değil. Hoş durmuyor. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden caddenin isminin değiştirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.  

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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