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Caddebostan Sahili'nde maske denetimi

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
Caddebostan Sahili'nde maske denetimi

Anadolu Yakası'nda vatandaşların en çok vakit geçirdiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili'nde sabah saatlerinde olduğu gibi akşam da yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların bir kısmı çimlerde arkadaşlarıyla vakit geçirirken, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı.

Vatandaşların bazıları maske takma kuralına uyarken kimilerinin maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri ise sahilde yürüyen vatandaşlara yönelik maske denetimi yaptı. Maskesiz bir şekilde dışarıda dolaşanlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı.

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