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Çadırlar kuruldu

Yeni abonelik işlemleri, fatura ödeme ve sayaç okuma itirazı için günlük yaklaşık 5 bin kişinin geldiği ASKİ’de kalabalık ortamların oluşmaması için sıra bekleyen vatandaşlar için bina dışında çadırlar kuruldu.
Çadırlar kuruldu

Toplum sağlığını önceleyen ASKİ, pandeminin yayılma riskine karşı abonelerin başvuru işlemlerini bina içine gruplar halinde alarak sırayla gerçekleştiriyor.
   
Abonelik işlemleri için ASKİ’ye gelen vatandaşların ateş ölçümleri yapılırken sık sık sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılıyor. Vatandaşların hem sıcak havadan korunması hem de kalabalıkların önlenmesi amacıyla yeni tedbirleri devreye sokan ASKİ Genel Müdürlüğü bina dışında bekleme çadırları kurarak, sıra bekleyen vatandaşlara kolonya, su ve çay ikramında bulunuyor.

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GÜNEŞTEN KORUYAN ÇADIRLAR KURULDU

Kurum içinde belirli noktalara dezenfektan kullanım noktaları yerleştirilirken, abonelik devri yaptırmak için ASKİ’ye geldiğini söyleyen Bilgehan Bozkurt yeni tedbirler konusunda görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:
“Vatandaşların sırayla içeri alınması bence güzel bir uygulama. Dışarıda bekleyenler için de güneşlik yapmışlar. ASKİ neticede vatandaşın sağlığını düşünüyor. Vatandaşlar olarak bizler de salgın dönemi nedeniyle daha anlayış göstermeliyiz. ASKİ gibi yoğunluğu çok olan kurumlarda bu tür sıralar ve beklemeler daha önce de oluyordu. Şimdi tedbir amaçlı bina içine daha az sayıda kişiyi alıyorlar.”
İşlem sırası bekleyen Necmettin Gökdemir adlı bir başka vatandaş da yazın güneşin altında beklemek zorunda kalmadan işlemlerini hallettiğini ve bu hizmetin kendisini rahatlattığını söylerken, İshak Şahin de, “Daha önce burada güneşten koruyan çadırlar yoktu. Su ve çay ikramı da çok güzel düşünülmüş.  Böylece bina içinde oluşan yoğunluk da önlenmiş oluyor. Yararlı bir hizmet” dedi.

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