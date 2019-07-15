Çağlar Söyüncü'den Beşiktaş açıklaması

Leicester'da fazla forma şansı bulamadığı için oynayacağı bir takıma transfer olmak isteyen milli stoper Çağlar, transfere sıcak bakıyor.

Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü, kendisi ile ilgilenen Beşiktaş'a hayır diyemeyeceğini söyledi.

Star gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için oynayacağı bir takıma transfer olmak isteyen milli futbolcu, "Menajerim, Beşiktaş'ın benimle ilgilendiği yönünde haberler almış. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez." dedi.

Leicester'ın izin vermesi durumunda transferin olacağını belirten Çağlar, "Ancak şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor. Onların izni olmadan transfer olamam. Beşiktaş, Leicester ile anlaşırsa seve seve Siyah-Beyazlı formayı giyerim" ifadelerini kullandı.

KESİN KARARI RODGERS VERECEK

Geçen sezon Leicester'in, Alman takımı Freiburg'tan 21.1 milyon euroya 5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki savunma oyuncusu İngiliz kulübünde fazla forma şansı bulamadı.

Çağlar Söyüncü ile ilgili kesin kararı Leicester City'nin menajeri Brendan Rogers'ın vereceği, Beşiktaş'ın şu an cevap beklediği vurgulandı.