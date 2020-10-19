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Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulundu.
Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Çağlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti.

Çağlar, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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