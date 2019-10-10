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Çağlar Spor Kulübü'nde kuşak heyecanı

Çağlar Spor Kulübü'nde ‘Taekwondo Kuşak Sınavı’ heyecanı yaşandı. Bu yılın son dönem kuşak sınavına giren 25 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.  
Çağlar Spor Kulübü'nde kuşak heyecanı

Keçiören Subayevleri’ndeki Çağlar Spor Kulübü'nde kuşak heyecanı yaşandı. 2019 yılı son dönem ‘Taekwondo Kuşak Sınavı’na giren 25 sporcu bir üst kuşağa terfi etti. Kuşak sınavına giren sporculardan 5’i kırmızı siyah kuşağa, 10’u kırmızı kuşağa, 5’i mavi kırmızı kuşağa 5’i ise sarı yeşil kuşağı yükselmeye hak kazandı.

TERFİ TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Kuşak sınavı bölge antrenörlerinden Halil İbrahim Mercimek, Hüseyin Özsoy ve Gökhan Nazlı tarafından gerçekleştirildi.  Sınavdan başarılı olan genç sporculara yeni kuşakları yapılan törenle verildi. Törende, sporcuların yakınları da yer aldı. Kuşak terfi töreninde duygusal anlar yaşandı. 

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GELECEK VAAT EDEN SPORCULAR

Gazetemize konuşan Taekwondo branşında Milli Sporcu ve Antrenör olan Halil İbrahim Mercimek, “ Çağlar Spor Kulübü’nün kuşak terfi sınavında Değerli hocam Kulüp başkanı Orhan Çağlar'ın misafiri olarak antrenör arkadaşlarım ile katılım sağladık. Sporcuların heyecanlarına ortak olduk. Taekwondo branşı hakkında sohbet ettik. Onlara kendi sporculuk hayatımız hakkında bilgiler verdik. Gözlemlerimiz doğrultusunda gelecek vaat eden gerçekten ülkemizi kaliteli bir şekilde temsil edecek sporcular var. Sporcuları bu denli özverili ve sistemli çalıştırarak bu hale getiren Kulüp Antrenörü Enes Çağlar'ı da ayrıca kutluyorum” dedi.

RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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