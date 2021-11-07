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Çağlayan esnafına ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve belediye meclis üyeleriyle birlikle Mamak Çağlayan Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti.
Çağlayan esnafına ziyaret

Esnafın yanı sıra, yoldan geçen vatandaşlar ve pencereden selam veren Mamaklılarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen İşler ve Başkan Köse, genç, yaşlı, kadın, erkek ve her yaştan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

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Mamak’ı esnafımızla birlikte geleceğe taşıyoruz

Mamaklıların hizmet beklentilerine, hızlı bir şekilde cevap vermek adına sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Köse, “Ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. En etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı vatandaşlarımızın arasında geçiyoruz. Böylelikle yürütülen belediyecilik hizmetlerinin vatandaş ve esnaf nezdinde nasıl karşılık bulduğunu yerinde değerlendirme imkanı buluyor, çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz” dedi. İlçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine de vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Mamak’ta değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi

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