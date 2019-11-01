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''Çakar dönemi'' bitti... Polis yaka kamerasıyla takip ediyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı.
''Çakar dönemi'' bitti... Polis yaka kamerasıyla takip ediyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı.

BİR ÇOK NOKTADA DENETİM YAPILDI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi. Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor. Yeni düzenlemenin bugün başlamasıyla birlikte polis bir çok noktada denetim yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. 

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLECEK

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar uygulamasına uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak. Çakar sistemini ise ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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