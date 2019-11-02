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'Çakar'a ilk ceza

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla araçlarda yetkisiz sesli ve ışıklı donanım (çakar) kullanımının önüne geçmek için hazırlanan yeni kurallar dün sabah itibarıyla uygulanmaya başlandı.
'Çakar'a ilk ceza

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah şehrin birçok noktasında yetkisiz çakarlı araç kullanımının önüne geçmek için uygulama yaptı. Uygulama noktalarından biri de Kavacık’taki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi oldu. Sabah saatlerinde Avrupa yakasına geçmek isteyen birçok çakarlı araç denetime alındı. Uygulamalarda özellikle ‘koruma ile görevli korunan araçların’ sürücüleri ceza aldı. Çakar sistemlerini söktüren veya aktifleşmeyen bu araçlara emniyet şeridini kullandığı için para cezası kesildi. Yönetmeliğe göre bu araçlarda tepe lambası, koruma polisi ve korunan kişinin bulunması gerekiyor. Bunun yanında resmi görevli sivil araçlara da emniyet şerit ihlali cezası kesildi.

BULUNDURMA YETERLİ

Lüks makam aracıyla emniyet şeridini kullanan sürücülerden biri de Hakan Kazancı oldu. Aracın iş insanı Murat Sancak’ın makam aracı olduğunu belirten şoför Kazancı, araca çakar sistemi bulunmadığını belirtti. Ancak makam aracına emniyet şeridini kullandığı için 1002 lira para cezası kesildi. Araçta çakar sistemi bulunan ancak aktifleştirmeyerek emniyet şeridini kullanan Ertan Kara da uygulamaya takıldı. Kara’nın kullandığı araca çakar sistemi bulundurmaktan 2004 lira, emniyet şeridini kullanmaktan ise 1002 lira para cezası kesildi.

REKTÖR DE DENETİMDE

Denetime takılanlardan biri de İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Aracında çakar sistemi bulundurmayan Bulu, emniyet şeridini kullandığı için polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracı kendisi kullanan Bulu’ya emniyet şeridini ihlalden 1002 lira para cezası kesildi. Durdurulan araçlardan biri de Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait sivil araç oldu. Araçta çakar sistemi bulunuyordu ancak aktifleştirilmemişti.

İkitelli Basın Ekspres Yolu üzerinde de denetim yapan ekipler çakarlı araçları durdurdu. Durdurulan araçlar içerisinde TBMM’ye ait koruma aracı ve İçişleri Bakanlığı’na ait koruma araçları da vardı. Ancak bu iki araç yönetmelikte olduğu için ceza kesilmedi. 

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