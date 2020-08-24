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Çakarlı maganda yakalandı: Trafikte aracın önünü kesip bıçaklamıştı sürücüsünü

Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), Avcılar'da yakalandı.
Çakarlı maganda yakalandı: Trafikte aracın önünü kesip bıçaklamıştı sürücüsünü

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alındı.

Şüphelinin yarın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay
Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.

Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkarılarak ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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