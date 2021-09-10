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Çakmakla oynadığı sırada evi yaktı

ANTALYA'da babasıyla birlikte gecekonduda yaşayan zihinsel engelli Hatice U., iddiaya göre çakmakla oynadığı esnada evi yaktı.
Çakmakla oynadığı sırada evi yaktı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4810 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Babası Adnan U. ile birlikte yaşayan 20'li yaşlardaki zihinsel engelli Hatice U., iddiaya göre çakmakla oynadığı esnada evi yaktı. Evden alevlerin çıktığını gören Adnan U., kızını da alarak kendisini dışarıya attı. Evden alevler ile dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

GENÇ KIZA AMBULANSTA MÜDAHALE

Elinden yaralanan Hatice U.'ya, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Genç kız, daha sonra evine yakın bir noktada bulunan taşın üzerine otururken, mahalle sakinleri kendisini teselli etti.

ALEV ALEV YANMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gecekondu yangını, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere saniye saniye yansıdı. Alevler evden metrelerce yükseğe çıkarken, cep telefonu kamerasıyla yangını görüntüleyen bir kadının ise "Allah'ım sen koru" demesi ise dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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